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Kazaya ilişkin resmi açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Çiftçi, taziye mesajında şunları aktardı:

Şehit Samet Karabulut'un Adana'nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen şiddetli çarpışmada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.