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Van Erciş trafik kazası: Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut hayatını kaybetti! 5 yaralı

Van Erciş trafik kazası: Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut hayatını kaybetti! 5 yaralı

Van-Erciş kara yolunda devriye görevi yürüten askeri araca hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit düştü, 3'ü Mehmetçik 5 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunda rutin devriye görevindeki jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu yürekleri yakan acı haber ulaştı.

Meydana gelen şiddetli çarpışmada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.

Van-Erciş kara yolunda devriye görevi yürüten jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehadete erdi.

3'Ü MEHMETÇİK 5 YARALI

Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit Samet Karabulut'un Adana'nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğu trafik kazasında 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: AA)

ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET

Kazaya ilişkin resmi açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Çiftçi, taziye mesajında şunları aktardı:

"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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