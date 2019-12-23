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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan rüşvet skandalını örtbas etme çabası

23.12.2019 16:35

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini açıklayan ve canlı yayında belgeleri paylaşan CHP’li Sinan Aygün’ün iddiaları karşısında CHP kafasını adeta kuma gömdü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu mesele bizim için noktalanmıştır” açıklamasıyla rüşvet girişimini örtbas etme girişiminde bulundu.


Son günlerde gündeme bomba gibi düşen rüşvet skandalıyla ilgili tüm gözler CHP'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. CHP'den beklenen açıklama gelse de tatmin etmedi.



ÖZTRAK RÜŞVETİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada "Bu mesele bizim için noktalanmıştır, bundan sonra hukuki süreç işleyecektir" dedi. Kılıçdaroğlu da benzer şekilde kendisine yöneltilen soruları geçiştirmiş, tatmin edecek bir açıklama yapmamıştı.

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