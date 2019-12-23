İşte Şebnem Bursalı'nın konuyla ilgili yazısının bir bölümü:

Fotoğraf bu. Nur topu gibi yeni bir CHP skandalımız oldu. Çarşamba günü savcılığa verilen dilekçe ile resmileşen suç duyurusunun üzerinden 5 gün geçtikten sonra açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "inceleteceğim" dediği iddiaları incelemeden Mansur Yavaş lehine konuştu.

TEK MAĞDUR SİNAN AYGÜN DEĞİL

Haberlerde pek çok detayı okuduğunuz için tekrara girmemek adına ben birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum.

1-Kemal Bey, Sinan Aygün kendisine rüşvet istendiğini anlattığında ve suç duyurusunda bulunmaya gideceğini söylediğinde neden Aygün'ü durdurdu?

2-Sorunun çözüm adresi olarak neden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu gösterdi?

3-Kuşoğlu'nun, Aygün ve Yavaş'ı biraraya getireceğini söyleyerek "Sizi karşılıklı oturtur çözeriz" dedi mi? (Hemen hatırlatalım, Bülent Kuşoğlu, koca bir yalan olduğu ortaya çıkan "Külliye'ye giden CHP'li" bilgisini gazeteci Talat Atilla'ya söylediği bilinen isimdir) Bu soruların cevabını biz bekleyeduralım, bugün Sinan Aygün, tartışmalara ve rüşvete konu olan İkiz Kulelerde basın açıklaması yapacak. 9 başlık altında, hem Mansur Yavaş'ın iddialarına cevap verecek hem de kendi iddialarını yeni bilgi ve belgelerle ortaya koyacak. Bir yandan da İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettiş bugün itibarıyla iddiaları incelemek üzere çalışmalara başlıyor. Müfettişler Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e, rüşvet istedikleri iddia edilen 8 CHP'li Meclis üyesinden sürpriz başka isimlere kadar pek çok kişiyle görüşecekler. Ankara kulislerinden gelen bilgiler; Sinan Aygün'ün CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin tek mağduru olmadığı yönünde. Aygün gibi pek çok müteahhidin korkudan dolayı konuşmadığı ama müfettişlerin çalışmaları sırasında incelemenin bu yönde yeni örneklerle genişleyeceği söyleniyor. Bu pilav ne kadar su kaldırır göreceğiz...

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