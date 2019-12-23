Belgeler elimde. Bugün gerçekler ortaya çıkacak. Beni rantçılıkla suçlayan Yavaş bakalım ne diyecek?
Yapacağım açıklamalardan sonra CHP'nin ihraç kararı almayacağı kanaatindeyim. Gider savunmamı veririm.
CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Yapacağım açıklamalardan sonra CHP'nin ihraç kararı almayacağı kanaatindeyim. Gider savunmamı veririm.
CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
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