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'deki 25 milyon liralık rüşvet skandalının belgelerini savcıya verecek

’deki 25 milyonluk Togo Kuleleri krizinde kılıçlar çekildi. , belgeleri savcıya vereceğini söyledi: Belgeler elimde. Bugün gerçekler ortaya çıkacak. Beni rantçılıkla suçlayan Yavaş bakalım ne diyecek?

Belgeler konuşacak
Belgeler elimde. Bugün gerçekler ortaya çıkacak. Beni rantçılıkla suçlayan Yavaş bakalım ne diyecek?
Yapacağım açıklamalardan sonra 'nin ihraç kararı almayacağı kanaatindeyim. Gider savunmamı veririm.




CHP, hakkında disiplin soruşturması başlattı.




CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

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