Müge Anlı'da kuma skandalı: Bakanlık devreye girdi

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 14:40

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Manisa Soma'da kaybolan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu olayında film senaryolarını aratmayacak akılalmaz gelişmeler yaşanıyor. Kayıplara karıştıktan 5 gün sonra Adana'da, internet oyununda tanıştığı evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten'in yanında bulunan genç kızın stüdyodaki inadı ekran başındakileri şoke etti.

"6 Aylık Bebeğe Seve Seve Bakarım"

Genç kızın canlı yayındaki savunması ve rahat tavırları Müge Anlı'yı adeta küplere bindi. Ramazan'ın biri 6 aylık, diğeri 4 yaşında olan iki çocuğuna seve seve üvey annelik yapacağını belirten Ceyda, sevgilisinin evinde kayınvalidesiyle dolma sardığını anlattı. Müge Anlı ise yaşamın zorluklarını hatırlatarak, "6 aylık bebeği bırakıp Adana kebap yemeye gitmeyeceksin. O yaşta bu sorumluluğu ben bile alamam" diyerek sert tepki gösterdi.

Acılı Babanın Çaresiz Feryadı

Stüdyoda kızını ikna etmek için çırpınan baba Ceyhun Bey, kızının liseye başladıktan sonra yanlış insanların peşinden sürüklendiğini söyleyerek gözyaşları içinde yalvardı. Kızının perişan olacağını belirten çaresiz baba, "İçki masalarında, içki mezelerinde olacaksın kızım. Benim yüreğim kaldırmaz, lütfen babanın yanına dön" diyerek haykırdı.

Kan Donduran "Madde Sattırma" İddiası

Program ilerledikçe Ramazan Ökten ve ailesi hakkında canlı yayına gelen ihbarlar adeta kan dondurdu. Ramazan'ın berberinin, "Bir tane kuş düşürdüm, kendime öyle bir bağlarım ki madde satmaya dahi ikna ederim" dediğini iddia etmesi stüdyoda şok etkisi yarattı. Başka bir izleyici ise şahsın kadınları ağına düşürüp menfaat sağladığını öne sürdü. Ayrıca iki çocuk annesi mevcut eşin babasının "Gerekirse kuma kalsın ama evime dönmesin" dediğinin ortaya çıkmasıyla skandalın boyutu büyüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düğmeye Bastı

Gelen ihbarları ve ailelerin çaresizliğini canlı yayında ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili resmi inceleme başlattı. Ceyda ile görüşmek üzere iki psikolog görevlendirilirken, gerekirse tam teşekküllü hastanede tedavi görmesi için savcılıktan izin alınacağı açıklandı. Ayrıca, lüks içki masaları paylaşıp devletten fakirlik maaşı aldığı iddia edilen Ramazan'ın ailesi hakkında da inceleme başlatıldı.