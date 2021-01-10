Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona Almanya'daki LGBT üyelerinden skandal destek

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından sözde öğrenci DHKP-C’li ve LGBT’lilerin yaptığı provokatör eylemler büyük tepki çekerken Almanya’dan skandala destek geldi. Özellikle PKK’nın eğitim merkezi haline gelen Almanya Berlin’de LGBT üyeleri Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.



Protestolara en çok LGBT üyelerinden destek geldi.

Türkiye'de devam eden eylemler Almanya'nın başkenti Berlin'e de sıçradı.

LGBT BAYRAKLARI AÇTILAR

Ülkenin köklü üniversitelerinden Humboldt Üniversitesi'nin önündeki Bebel Meydanı'nda LGBT üyeleri Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atamasını protesto etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BOĞAZİÇİ TEPKİSİ!

Skandal eylemle ilgili Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır" dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: YÜZLERCE KEZ SEYRETTİK

Erdoğan, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Biz bunları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti bir tek bu zihniyet yerinde sayıyor. Karşımızda eylem biçimde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı bir zihniyet var" ifadelerini kullandı.