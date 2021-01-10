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Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Gemi geçişine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Gemi geçişine kapatıldı
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Singapur'dan yola çıkan ve Bursa'ya konteyner yükleme vinci taşıyan Bigroll Beaufort isimli gemi Ege Denizi'nden geçerek Çanakkale Boğazı'a doğru yol aldı.


Singapur'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine konteyner yükleme vinci taşıyan geminin, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı.

Hollanda bayraklı 173 metre boyunda ve 23 bin 134 groston ağırlığındaki "Bigroll Beaufort" isimli gemi, Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

Yüklü yüksekliği 88 metre olan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-7" römorkörünün refakat ettiği geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.

Geminin geçişini tamamlamasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceği öğrenildi.

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