Erdoğan’dan aile ve gençlik mesajı: LGBT genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV’in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda aile, gençlik ve değerler üzerinden kritik mesajlar verdi. “LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor” diyen Erdoğan, TÜRGEV’in ahlaklı, nitelikli ve şuurlu bir gençlik yetiştirme misyonu nedeniyle hedef alındığını belirtti. Erdoğan, “Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV’e işte bunun için alçakça saldırdı” derken, CHP zihniyetinin de eline geçirdiği her fırsatı vakfı yıpratmak için kullandığını söyledi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel