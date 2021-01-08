Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatör Havin Özcan'dan PKK'lılar tarafından katledilen Fırat Çakıroğlu hakkında iğrenç sözler!

İL BAŞKANI DHKPC MİLİTANIDIR!

Başkan Erdoğan, Boğaziçi provokasyonunu körükleyen Canan Kaftancıoğlu için "Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar, bunlar öğrenci değil" dedi.