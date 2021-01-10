Haberler Video Haber Videoları İstanbul Bağcılar'da korku dolu anlar! Percereden sarkıp intihar etmek istedi

İstanbul Bağcılar'da korku dolu anlar! Percereden sarkıp intihar etmek istedi

İstanbul Bağcılar'da korku dolu anlar! Percereden sarkıp intihar etmek istedi
10.01.2021 10:51
Ana Sayfa 04:18
İstanbul Bağcılar'da korku...
Ana Sayfa 00:06
BAYKAR tarafından...
Ana Sayfa 02:03
İlginç hırsızlık! Bankadan...
Ana Sayfa 04:59
İşkenceci eşini öldüren...
Ana Sayfa 00:33
Düşen uçağın parçaları denizde...
Ana Sayfa 01:31
Gaziantep’te DEAŞ operasyonu
Ana Sayfa 00:05
Yolcu uçağıyla irtibat kesildi
Ana Sayfa 04:59
Denetleme kaçakları böyle...
Ana Sayfa 01:09
İzmir'de hareketli dakikalar!...
Ana Sayfa 02:11
Annenin feryadı yürekleri...
Ana Sayfa 07:00
Babasının Akıncı'ya bıraktığı...
Ana Sayfa 00:10
Akıncı'nın Komiser Cüneyt'i!...

Son dakika haberi... Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Uğur K. bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonras ikamet ettikleri üç katlı apartmanın üçüncü katındaki daire penceresine çıkan Uğur K.,intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Uğur K. henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Bir süre ailesiyle tartışan Uğur K. daha sonra ikamet ettikleri üç katlı apartmanın üçüncü katındaki daire penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Haber Videoları