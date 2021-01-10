İstanbul Bağcılar'da korku dolu anlar! Percereden sarkıp intihar etmek istedi

Son dakika haberi... Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Uğur K. bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonras ikamet ettikleri üç katlı apartmanın üçüncü katındaki daire penceresine çıkan Uğur K.,intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.