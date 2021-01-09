

Boğaziçi Üniversitesi'ne kanunlara uygun şekilde yapılan rektör ataması HDP ve CHP çevrelerince provoke edildi. Gençler kışkırtılarak sokaklara döküldü, birçok DHKP-C güdümlü örgüt militanı öğrenci maskesi altında ortalığı karıştırmak, toplumsal bir olayın fitilini ateşlemek istedi.

ÖĞRENCİ DEĞİL MİLTANLAR

Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.