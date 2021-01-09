Boğaziçi Üniversitesi'ne kanunlara uygun şekilde yapılan rektör ataması HDP ve CHP çevrelerince provoke edildi. Gençler kışkırtılarak sokaklara döküldü, birçok DHKP-C güdümlü örgüt militanı öğrenci maskesi altında ortalığı karıştırmak, toplumsal bir olayın fitilini ateşlemek istedi.
ÖĞRENCİ DEĞİL MİLTANLAR
Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.
YILLAR SONRA AYNI SENARYO
Türkiye Boğaziçi'nde bugün sergilenmek istenen senaryoya yabancı değil. CIA ve uşaklarının ülkemizde cirit attığı dönemlerde de üniversiteler benzer toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesi için provoke ediliyor, kaos planları ilk gençler üzerinden uygulamaya konuyordu.
ÖNCE ATAMA SONRA DARBE!
1977 yılında Hasan Tan ODTÜ'ye rektör olarak atanmıştı. Atamanın ardından tıpkı bugün olduğu gibi öğrenciler kışkırtılmış, "Hasan Tan ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganlarıyla gençler sokaklara dökülmüş ve dersler boykot edilmişti.
Boykot ilanını öğrenci dekanının, rektör yardımcılarının ve Mersin Kampüsü Kurucu Dekanının istifaları ile çeşitli fakülte ve bölüm kurullarının kınama bildirileri ve öğrenime ara verilmesi kararları takip etmişti.
2 Aralık günü, Rektörlük binasından gelen patlama sesleri üzerine öğrenciler binanın etrafında toplanmıştı. Rektörlük binasından ateş açılmış, onlarca kişi yaralanmıştı. CIA'in öğrenciler üzerinden fitilini ateşlediği sokak olayları toplumsal gösterilere dönüşmüş, 3 yıl sonra 1980 darbesi yaşanmıştı.
Darbeye giden dönemde Türkiye'de yükselen bir toplumsal hareket özellikle işçi ve öğrenci hareketleriyle kendini göstermekteydi.
BOĞAZİÇİ PROVOKASYONU
Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.
Diğer 28 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenilmişti.
Gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.