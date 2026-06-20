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Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı
Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı
Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 20:14
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
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