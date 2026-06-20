Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı

Samsun’da YKS’nin ilk oturumu başladı: Geç kalan iki öğrenci sınav salonuna giremedi

Trafikte türkücü Altunsaray ile tartışıp takip eden sürücüye gözaltı

Gaziantep'te sınav yolundaki gençlerin tırla çarpıştığı o anlar

Başakşehir'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli Vedat Ç. suçunu itiraf etti

Başakşehir'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli Vedat Ç. suçunu itiraf etti