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    • 09.01.2021 11:56
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    SON DAKİKA: eylemlerinde yeni bir hazırlığı

    Son dakika haberi: 'ne rektör olarak Prof. Dr. 'nun atanmasını bahane eden terör grupları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provoke ederek eylemler düzenleyip polise saldırdı. Eylemciler sadece bununla da kalmadı. Genellikle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oturduğu 'nde dün akşam kaydedilen görüntüler yılındaki ni hatırlattı. eylemleriyle darbe girişiminde bulunmak isteyen gruplar o dönemlerde akşam saatlerinde evlerinin pencerelerinden tencere tavalara vurarak akılları sıra tepki gösterip gürültü çıkarmışlardı.

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

    Hisarüstü Kampüsü'nde 4 Ocak'ta başlayan ilk protestoda, polis ile öğrenciler karşı karşıya gelmiş ertesi gün ise polisin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

    İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınanlar arasında örgütsel kaydı olanların bulunduğunu, küçük bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıklamıştı.

    TENCERE TAVALI EYLEM
    Bu kez protestonun adresi değişti. Çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı Hisarüstü Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde sesler yükledi.

    Ellerine tava ve tencere alan öğrenciler, ses eylemi yaptı.

    GEZİ OLAYLARI ÇIKARMA İSTEĞİ
    Işıklarını açıp kapatan mahalleli de öğrencilere destekten geri kalmadı.

    Görüntüler Gezi olaylarındaki eylemleri hatırlattı.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yeni bir Gezi Parkı hazırlığı