“Beştepe’ye çıkan CHP'li isim" iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? 24.11.2019 08:20

Siyasetin gündemini günlerce kilitleyen “Beştepe’'ye çıkan CHP’li isim” iddiası nihayet çözüldü. Ve bir skandal ortaya serildi. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın soyadı ve meşhur "Watergate" skandalının adını kullanarak bir kelime oyunu yaptık. "Watergate" skandalı, dönemin Amerikan Başkanı Nixon'ın koltuğuna mal olmuştu. CHP içindeki "Turan-gate" skandalı, kimin ayağını kaydıracak göreceğiz.

CHP şimdiden karıştı. Son gelişmeler, ana muhalefet cephesindeki kaosu daha da derinleştirdi. "Beştepe'ye giden CHP'li" haberini yazan Rahmi Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi.

Yeni iddia sonrası açıklamalarda bulunan Talat Atilla ise, söz konusu haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söyledi. İddialar, suçlamalar peş peşe geliyor ve tablo giderek belirginleşiyor.

Yani siyasetin gündemini kilitleyen iddiaların, asılsız haberlerin, artık "bizzat" CHP'nin içinde üretilmiş bir kumpas olduğu konuşuluyor. Hedefteki isim, Muharrem İnce, partisinin genel merkezini hedef alan zehir zemberek sözler sarf etti.

Fakat bu açıklamalar CHP Genel Merkezi'nde nasıl yankılandı? İşte CHP'yi karıştıran haberin detayları…