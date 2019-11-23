CHP'de koltuk kavgası tarafları birbirine düşürdü. "Külliye'ye giden CHP'li" yalanının mimarı Sözcü Gazetesi'nin CHP'ye yakınlığıyla bilinen yazarı Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



O İSİMLERİ CHP'DE KİM MİLLETVEKİLİ YAPTI?

Atatürkçü ve yurtsever kimliğiyle tanınan Chp'lileri partiden kovarken… "Kefere Kemal" diyenleri, yetmez ama evet diyenleri, aslında Chp'li değilim diyenleri, Chp'ye geçerek partimi değiştirdim ama çizgimi değiştirmedim diyenleri, ulusalcılar Chp'den giderse Chp güçlenir diyenleri, altı ok'un sorunlu olduğunu söyleyenleri, özerklik modeli önerenleri, Türk milleti yerine Türkiyeli denmesi gerektiğini anlatanları Chp'de kim milletvekili yaptı?

Tayyip Erdoğan mı?







HDP'YE OY İSTEYENLERİ CHP'YE KİM MONTE ETTİ?

Chp'yi yuvası olarak benimseyenleri, çocukluğundan beri Chp için mücadele verenleri kapının önüne koyarken, en sevilen, en çalışkan, en başarılı Chp milletvekillerini, milletvekili listesinden silerken… Pkk avukatlığı yapanları, Anayasal vatandaşlık tanımı değiştirilmeli diyenleri, tekke ve zaviyelerin yeniden açılmasını önerenleri, said-i nursi şakşakçılarını, feto'ya saygılar sunmamızı isteyenleri, Kıbrıs'a Rum gözlüğüyle bakanları, Hdp'ye oy isteyenleri, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirenleri, Atatürk posterine tahammül edemeyenleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyemeyen ikinci cumhuriyetçileri, Chp'ye kim monte etti?

Devletin kilit noktaları mı?

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını sağlayan, Türkiye'nin kurucu partisiyken… Kadınları parti yönetiminden uzaklaştırarak, bıyıklı siyasal dincileri kadın kontenjanından parti yönetimine sokan kim?

Chp'yi dağıtmak için parayla adam tutanlar mı?



"EKMELEDDİN EFENDİYİ ADAY GÖSTEREN KİM?"

Chp'ye oy veren insanlar, Atatürk Türkiyesi ve devrimlerini korumak için çırpınırken… 27 yaşına kadar Türkiye'ye ayak bile basmamış olan, Arap kültürüyle büyümüş, Arap okullarında yetişmiş ekmeleddin efendiyi, memlekette adam kalmamış gibi teee Mısır'dan getirip, Chp'nin cumhurbaşkanı adayı olarak dayatan, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna aday gösteren kim?

Saray mı?







CHP'Yİ BU ZİHNİYET YÖNETİRKEN AK PARTİ'YE GEREK VAR MI?

Chp'yi bu zihniyet yönetirken, Chp'ye zarar vermek için Akp'ye gerek var mı?

Kılıçdaroğlu, Saray'a giden Chp'li yazısını doğruluyor, isim vermek istemiyorum diyor…

Yok öyle!

O kişiyi bildiği halde disipline vermemesi, partiden atmaması, partide barındırması, suçtur. Parti suçudur.

Hem bu ismi açıklamayacaksınız.





Hem parti içinde tutacaksınız.

Hem de, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak her adaya, Saray'ın adamı diyeceksiniz öyle mi?

Parti yönetimi değişmeli diyen herkese "Chp'yi dağıtmak için saraydan para almış" damgası yapıştıracaksınız öyle mi?"