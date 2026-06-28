Festival yolunda feci ölüm: Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı!

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 13:20

Etkinlik Yolunda Acı Karşılaşma

Acı olay, Kolay Mahallesi Adalar karşısı Koz Deresi mevkisinde yaşandı. Atakum Motosiklet Kulübü üyeleriyle birlikte Kapıkaya'da düzenlenecek motosiklet etkinliğine katılmak üzere bölgeye giden Kürşat Bektaş idaresindeki motosiklet, Yüksel S. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Olay Yerinde Annenin Feryadı

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Kürşat Bektaş ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazayı duyarak olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün annesi, oğlunu o halde görünce sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Hastanede Yaşam Mücadelesi Kaybedildi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü Kürşat Bektaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.