Beştepe'ye çıktığı iddia edilen Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler! 24.11.2019 08:33

Beştepe’ye çıktığı iddia edilen isim Muharrem İnce de konuştu. Yapılanın kendisine yönelik bir kumpas olduğunu söyledi. Hatta o kumpasın, Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini iddia etti. O çeteye ilişkin şimdilik bir isim vermedi ama işin peşini bırakmayacağını çok net bir şekilde dile getirdi. Muharrem İnce bugün kameralar karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beştepe'ye çıktığını iddia ettiği Muharrem İnce, konuya ilişkin çok sert sözler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir açıklamada bulunmamasını eleştiren Muharrem İnce, "Açıklayamıyorsan başka bir iş var bu konuda. O zaman gazeteci ile birlikte CHP yönetimi bir kumpas kurmuş olur. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. Hedef benim önümü kesmek. Önümüzdeki mevcut kurultayda aday olmak isteyen birisinin önünü kesme çabasıdır bu" ifadelerini kullanan ince hemen bir komisyon kurularak bu yalanın faillerinin bulunmasını istedi.