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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 19:49

Kendi kazdığı "kumpas" kuyusuna düşen yine çark etti

"'ye çıkan 'li" yalanı CHP medyasının ve Kemal 'nun yine elinde patladı. Sözcü Gazetesi yazarı 'ın iddiasını “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” diyerek doğrulayan yapan Kılıçdaroğlu yine çark etti. Ağız değiştiren Kılıçdaroğlu “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu yine çark etti!

'ın, 'Başkan Erdoğan 'de bir 'li ile görüştü' iddiası CHP'de iç çekişmelere ayyuka çıkaran bir siyasi skandala dönüştü.

MUHARREM İNCE: CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR
, 'nun "Doğrudur. İsim vermek istemiyorum" açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanlığı 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir." diyerek Kılıçdaroğlu'na ismi açıklama çağrısı yaptı.

Külliye'ye gittğini iddia ettiği ismi açıklamayı reddeden Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." İfadelerini kullandı.

RAHMİ TURAN KAYNAĞINI AÇIKLADI
Skandalın büyümesi üzerine iddiaların sahibi Rahmi Turan kaynağının kendisine aktardığı ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Turan daha sonra kaynağının ise olduğunu açıkladı.

TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM
Rahmi Turan'ın kaynak olarak açıkladığı Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Turan, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU AĞIZ DEĞİŞTİRDİ
Rahmi Turan'ın taraflarca yalanlanan haberinin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, ilk yaptığı açıklamalarla çelişen ifadeler kullandı. Daha önce haberin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu kumpas iddialarıyla gözlerin kendisine çevrilmesinin ardından ağız değiştirdi. İddialara ilişkin "Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum" şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu "CHP'ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir" dedi.

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