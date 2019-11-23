Kılıçdaroğlu yazdı Rahmi Turan oynadı sosyal medya yıkıldı!
Gazeteci Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası gündemi hareketlendirdi. Başkan Erdoğan ve AK Parti tarafından kesin bir dille yalanlanan iddiaya CHP lideri Kılıçdaroğlu "isim vermem" diyerek arka çıktı. İddianın sahibi Rahmi Turan "Erdoğan ile görüşen isim CHP'li Muharrem İnce'dir" açıklamasını yaptı, Muharrem İnce'den yanıt geldi. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi. CHP'nin içindeki taht oyunları sosyal medyada da gündem oldu. İşte CHP'nin içindeki çetenin koltuk kavgası kaynaklı tiyatrosuna gelen tepkiler.
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla gündeme oturdu. Turan, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Erdoğan ile görüştüğünü iddia etti. Turan'ın iddiası hem Başkan Erdoğan hem de AK Parti tarafından kesin bir dille yalanlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığını ortaya koyduğunu" söyleyerek "İspat edemezsen çek git" sözleriyle meydan okudu.
Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce" iddiasının üzerine İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.