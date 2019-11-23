GaleriGüncel

Kılıçdaroğlu yazdı Rahmi Turan oynadı sosyal medya yıkıldı!

Gazeteci Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası gündemi hareketlendirdi. Başkan Erdoğan ve AK Parti tarafından kesin bir dille yalanlanan iddiaya CHP lideri Kılıçdaroğlu "isim vermem" diyerek arka çıktı. İddianın sahibi Rahmi Turan "Erdoğan ile görüşen isim CHP'li Muharrem İnce'dir" açıklamasını yaptı, Muharrem İnce'den yanıt geldi. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi. CHP'nin içindeki taht oyunları sosyal medyada da gündem oldu. İşte CHP'nin içindeki çetenin koltuk kavgası kaynaklı tiyatrosuna gelen tepkiler.

23.11.2019 08:17 - Son Güncelleme: 23.11.2019 08:46
Kılıçdaroğlu yazdı Rahmi Turan oynadı sosyal medya yıkıldı!

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla gündeme oturdu. Turan, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Erdoğan ile görüştüğünü iddia etti. Turan'ın iddiası hem Başkan Erdoğan hem de AK Parti tarafından kesin bir dille yalanlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığını ortaya koyduğunu" söyleyerek "İspat edemezsen çek git" sözleriyle meydan okudu.

Kılıçdaroğlu yazdı Rahmi Turan oynadı sosyal medya yıkıldı!

Rahmi Turan'ın iddiasına (kumpasın mimarı olduğu tahmin edilen) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da arka çıktı. Kılıçdaroğlu, "görüşme doğru fakat isim veremem" dedi.

Kılıçdaroğlu yazdı Rahmi Turan oynadı sosyal medya yıkıldı!

Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce" iddiasının üzerine İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir." ifadelerini kullandı. İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

Kılıçdaroğlu yazdı Rahmi Turan oynadı sosyal medya yıkıldı!

Kılıçdaroğlu'nun, karşısına çıkacak olası bir rakibi peşinen alt etme kumpası olarak kurguladığı düşünülen bu CHP tiyatrosuna sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun "koltuğa yapıştığını" vurgulayarak CHP'deki taht oyunlarına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu yazdı Rahmi Turan oynadı sosyal medya yıkıldı!

İşte sosyal medyadan CHP'deki koltuk kavgasına ve Kılıçdaroğlu'nun "İnce" oyunlarına gelen yorumlar...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan'ın yeni yalanı: CHP'li İnce Başkan Erdoğan'la görüştü
Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan'ın yeni yalanı: CHP'li İnce Başkan Erdoğan'la görüştü