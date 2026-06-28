Siber dolandırıcılara dev darbe: 29 ilde 409 şüpheli yakalandı!

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 12:54

29 İlde Eş Zamanlı Siber Kıskaç

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 409 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda siber suç örgütlerine büyük bir darbe indirildi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 213'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 117 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Suç Yöntemleri İfşa Oldu: Bungalovdan Oltalama Sitelerine

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin vatandaşları ağa düşürmek için kullandığı yöntemler de deşifre edildi. Şahısların; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden sahte yatırım, ürün satışı, çekiliş, bungalov ve araç kiralama ilanlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ederek bu sitelerin reklamını yaptıkları, çocuk müstehcenliği içerikleri barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi. Operasyonun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.