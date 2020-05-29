Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı!

29.05.2020 14:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkında bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

PROF.DR FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Depreme dayanıklı olarak sadece 45 günde inşa edilen Feriha Öz hastanesinin özellikleri son teknoloji ile donatılmış durumda.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.