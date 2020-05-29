1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

29.05.2020 14:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli kararları gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 1 Haziran'da hangi yerlerin açık olacağı ve hangi yasakların kalktığı konusunda araştırmalara başlandı. Peki 1 Haziran'da hangi yerler açılıyor ve hangi yasaklar kalktı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte detaylar...