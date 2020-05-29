Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor! İşte kendisine hayran bırakan özellikleri...

Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası, gerekli durumlarda yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek.