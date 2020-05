Salgın hastaneleri hizmete hazır! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!

İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de inşa edilen acil durum hastanelerinin tabelaları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında 9 Nisan'da temelleri atılan çok amaçlı acil durum hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener'in Atatürk Havalimanı'ndaki hastanede; Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi ise Sancaktepe'de inşa edilen hastanede yaşatılacak. Bu kapsamda isim tabelaları dün her iki hastaneye de asıldı.





YARIN AÇILIYOR

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 31 Mayıs'ta hizmete açılacak. Yapımı için her bir hastanede yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında hareketlilik sürerken, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Dün son olarak hastane isminin yer aldığı tabelada asıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından isimlerine ilişkin, "Bu hocaların ismi için bile bu hastanelerin yapılmasını son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü çok kıymetli insanlardı, çünkü bunlar hocaların hocasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Bin 5 adet yatak kapasiteli olan hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Her iki sağlık merkezi de tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak. Bu kapsamda her iki hastanede de 500 araçlık otopark, 16 ameliyathane, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografı, 4 MR, 2 x-ray odası bulunuyor. (Sabah)