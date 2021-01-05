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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Devlet Bahçeli kapıda karşıladı

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Devlet Bahçeli kapıda karşıladı
05.01.2021 14:25
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyaret, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşiyor. Bahçeli'nin, Başkan Erdoğan'ı evinin önünde karşıladığı görüldü


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.


SÜRPRİZ ZİYARET
Başkan Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.

KAPIDA KARŞILADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı evinin önünde karşıladı.

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