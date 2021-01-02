Başkan Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Yapım bedeli 720 milyon lira olan proje Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Yılda sadece vakitten 9.3 milyon, yakıttan 4.7 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsü, tüneli ve yollarıyla bu projenin bölgenin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum.
Yaptığımız yatırımlar inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı kavuşmanın sevincin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.
Ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşündüğüm bu eser ulaşıma katkı sağlayanlardan sadece biridir.
Bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat, Elazığ'ın 11 kat artırdık. Malatya Havalimanı'na yeni terminal binası yapıyoruz. Elazığ havalimanını büyütüp geliştiriyoruz. Filozof Epiktetus bakın ne diyor: Koyun yemini çobanın önünü getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer semirir, yün ve süt verir. Bunun gibi sen de felsefi görüşlerini insanlara anlatıp durma.
ATILAN HAYIRLI ADIMLARDAN RAHATSIZ OLDULAR
Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz. İşte burada olduğu gibi eserlerimizle, yaptıklarımızla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.
Sadece geçen yıl açtığımız tünellerin boyu 18.6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğu 42 kilometreyi buluyor. 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve ek binalarını hizmete sunduk. Enerjide TürkAkım Projesi'ni Ilısu Barajı'nı Kalyon Güneş Enerji tesisini hizmete açtık.
405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Konya Ovası sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. TOGG'un temelini atarken, Gaziantep'te 300 üretim tesissinin resmi açılışını gerçekleştirdik.
Pek çok farklı alanda eseri milletimizin hizmetine sunduğumuz bir yılı geride bıraktık.
Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin eser üretmenin inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını güçlendirmek için çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz. 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz içinde zorlu bir yıl oldu. Tarihi istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtıklarıyla karşı karşıya kaldık.
2021'İ ŞAHLANIŞ YILI HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ
Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2021'i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.
EN GEÇ NİSAN AYINDA HAZIR
Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.
Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bu dönemde hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte de en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacaktır.
Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların sosyal çalkantıların darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz bu tür senaryolara prim vermiyor.
YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM VE ÖZGÜRLÜKLER BAKIMINDAN GELİŞTİREREK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ
İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız.
16 İL İÇİN GEÇİŞ NOKTASI OLACAK
Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına 2014'te başlanan stratejik konumdaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Kömürhan Köprüsü bölgede, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Şırnak, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Erzurum, Şanlıurfa, Kars ve Bitlis olmak üzere 16 il için lojistik açıdan önemli bir yere sahip geçiş noktası olacak.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Yeni köprü ve tünelle güzergahta keskin virajların bulunduğu 1 km'lik bölüm kısaldı. Böylece Malatya- Elazığ arasındaki trafik güvenliği daha da artırılmış olacak.
Hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanarak, bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunulacak.
Köprü teknik özellikleriyle Türkiye'de inşaat sektöründe yenilikler içeren örnek projelerden biri. Tamamı yerli teknoloji ve işgücü kullanılarak yapıldı ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada dördüncü sırada. Dünyada bu özellikte olan üç köprüden ikisi Rusya'da, biri Tayvan'da.
4 YÖNDE BULUŞMA NOKTASI
Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, proje doğu-batı, güneykuzey aksında önemli bir noktada bulunuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 köprülü kavşak ve petrol boru hattı deplasesi de var.
ESKİDEN KAZADAN GEÇİLMİYORDU ŞİMDİ YAŞAM YOLU OLDU
Yavuz Cengiz: Eskiden kazalardan geçilmiyordu. Şimdi Yollarımız otoban gibi yaşam yolu oldu. Köprü ile birlikte kamu ve özel yatırımlar arttı.
Kale Belediye Başkanı Murat Koça: Yılda yaklaşık 15-20 ölümlü kazanın yaşandığı ilçemizde şimdi kazalar yaşanmayacak.
Cemal Deliktaş: Eskiden ölüm yolu diyorlardı. Şimdi bütün keskin virajlar düzeltildi. Daha ne isteyebiliriz. Ölüm yolu hayat yolu oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Verilere göre, 2020'de Malatya Kale yolu üzerinde, 311 trafik kazası yaşandı.