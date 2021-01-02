Başkan Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar



EN GEÇ NİSAN AYINDA HAZIR

Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bu dönemde hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte de en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacaktır.

Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların sosyal çalkantıların darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz bu tür senaryolara prim vermiyor.



YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM VE ÖZGÜRLÜKLER BAKIMINDAN GELİŞTİREREK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız.





16 İL İÇİN GEÇİŞ NOKTASI OLACAK

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına 2014'te başlanan stratejik konumdaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Kömürhan Köprüsü bölgede, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Şırnak, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, Erzurum, Şanlıurfa, Kars ve Bitlis olmak üzere 16 il için lojistik açıdan önemli bir yere sahip geçiş noktası olacak.