Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıranları rahatsız edecek video

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün akşam CHP ve terör örgütü destekçileri polise saldırdı. "Katil polis" sloganları atan grup güvenlik güçlerine de saldırdı. Terör örgütü sloganları atıp halay çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise bugün Twitter'dan bir video paylaştı. Videoda; dün Bağcılar'da CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin su borusunun patlaması sonucu nehre dönen yolda düşen bir motosikletlinin kuryenin yardımına koşan polis memurları yer aldı. Video "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla paylaşıldı.