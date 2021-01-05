Boğaziçi Üniversitesi'nde polislere saldıranlar MLKP'li çıktı

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bilgilendirme toplantısında dün Boğaziçi Üniversitesi'nde "katil polis üniversiteden defol" sloganlarıyla ilgili de konuştu. Bakan Yardımcısı Çataklı "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." diyerek sert tepki gösterdi. Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi öğrencisi olmadığı, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi. CHP'li Gökçen Gökçe de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Gezi Parkı eylemleri çağrısı yaparak yayınladığı videoda "Er yada geç geri adım atılacak. Bu düzenin devam etmesi zaten söz konusu değil. Boğaiçi'nde gördüğümüz birliktelik, dayanışma Gezi'de gördüğümüz gibi artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.