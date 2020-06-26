Başkan Erdoğan, koyunları telef olan mağdur aile ile telefonda görüştü

26.06.2020 19:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce koyunları telef olan bir çiftçiye koyun göndermişti. Şimdi de o mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Biz sizin her zaman yanınızdayız. Elimizden ne gelirse yapacağız" diyerek desteğini yineledi. Erdoğan'ın sözleri üzerine mağdur aile de "Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz" diyerek yanıt verdi. İşte o görüşme...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce koyunları telef olan bir çiftçiye koyun göndermişti. Şimdi de o mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Başkan Erdoğan, "Biz sizin her zaman yanınızdayız. Elimizden ne gelirse yapacağız" diyerek desteğini yineledi. Erdoğan'ın sözleri üzerine mağdur aile de "Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz" diyerek yanıt verdi.