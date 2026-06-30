Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 08:17 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 08:20

Çarpışmanın Şiddetiyle Şarampole Savruldu

Kaza, Samsun Yolu'nun Mamak istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette ilerlemekte olan 06 AEZ 826 plakalı servis minibüsü ile 06 EBS 694 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, savrularak yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. Otomobilde ve minibüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, kazayı gören diğer sürücüler hemen araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu.

8 Yaralı Hastanelere Kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki araçta bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan toplam 8 kişiye olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla hızla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Samsun Yolu üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan servis minibüsü ve otomobil çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.