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    • 10.06.2020 19:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizlerinin ailesi ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Başkan , kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve ’da gerçekleştirilen ameliyatın ardından ’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası ve annesi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


    Başkan , kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve 'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından 'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası ve annesi ile telefonda görüştü.

    Başkan Erdoğan görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.


    DEVLET BÜTÜN İMKANLARIYLA SAHİP ÇIKACAK
    Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Başkan Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

    KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ
    Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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