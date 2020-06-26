Son dakika: Koronavirüse Türk Işın Tedavisi! Diyarbakır'da uygulandı

Son dakika haberi... Diyarbakır’da koronavirüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa 'Türk Işını Tedavisi' uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın koronavirüs testi negatif çıktı. Tedaviye ilişkin gelişme hastane doktoru canlı yayında anlattı. İşte detaylar...
Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa 'Türk Işını Tedavisi' uygulandı.
Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın koronavirüs testi negatif çıktı. Tedaviye ilişkin gelişme hastane doktoru canlı yayında anlattı. İşte detaylar...