Başkan Erdoğan YKS sınavına girecek olan öğrencilerle türkü söyledi

26.06.2020 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, öğrenciler ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Diyarbakırlı bir öğrencinin söylediği türküye, eşlik etti. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS'ye saatler kala sınav adayları ile video konferans yoluyla buluştu. Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlarken YKS'nin neden ertelenmediği konusuna da açıklık getirdi. YKS tarihlerinin sürekli aynı zamanda olduğunu ve öğrencilerin 2 ay daha sınav stresi çekmesini istemediklerini söyleyen Erdoğan, "Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerin sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İl il gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, görüşmenin sonunda Diyarbakır'daki öğrenci ile birlikte türkü söyledi. Erdoğan, konferansa katılan öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de davet etti.