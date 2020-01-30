İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elazığda meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan ve tedavisi tamamlanan Azize Çelik'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaştı.

Altun "Çarpmayan kalp olur mu" başlıklı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, görüşmede Azize Çelik'e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.







KURTARMA ÇALIŞMASINDA DUYGULANDIRAN DİYALOGLAR YAŞANMIŞTI

Mustafa Paşa Mahallesi'nde dün kurtarma çalışmaları sırasında enkazda kalanlar ile kurtarma ekipleri arasında duygulandıran diyaloglar yaşanmıştı.

Depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü Azize Çelik isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra çıkarılmıştı. Azize'yi diğer enkaz altında kalan kişilere moral vermesi için Kürtçe yönlendiren UMKE'nin sağlık personeli Emine Kuştepe, Azize'nin yanında bulunan ve enkaz altında kalan diğer kişilerin de durumunu sormuştu.

Yıkılan binanın enkazından 23 saat sonra yükselen kadın çığlığı üzerine ekipler kurtarma çalışmasını sesin geldiği yöne doğru yoğunlaştırmış, ekiplerin yoğun çalışması sonucu annenin 2,5 yaşındaki evladı Yüsra 24 saat sonra, anne Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.