Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.01.2020 23:04
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 23:39

Son dakika: Başkan Erdoğan, ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Elazığ inin simge olaylarından birinde enkaz altından kurtarılan ve yoğun bakımdaki tedavisi biten ile görüntülü olarak telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ile Elazığda meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki de enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan ve tedavisi tamamlanan 'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaştı.

Altun "Çarpmayan kalp olur mu" başlıklı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, görüşmede Azize Çelik'e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.


KURTARMA ÇALIŞMASINDA DUYGULANDIRAN DİYALOGLAR YAŞANMIŞTI
Mustafa Paşa Mahallesi'nde dün kurtarma çalışmaları sırasında enkazda kalanlar ile kurtarma ekipleri arasında duygulandıran diyaloglar yaşanmıştı.

Depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü Azize Çelik isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra çıkarılmıştı. Azize'yi diğer enkaz altında kalan kişilere moral vermesi için Kürtçe yönlendiren UMKE'nin sağlık personeli Emine Kuştepe, Azize'nin yanında bulunan ve enkaz altında kalan diğer kişilerin de durumunu sormuştu.

Yıkılan binanın enkazından 23 saat sonra yükselen kadın çığlığı üzerine ekipler kurtarma çalışmasını sesin geldiği yöne doğru yoğunlaştırmış, ekiplerin yoğun çalışması sonucu annenin 2,5 yaşındaki evladı Yüsra 24 saat sonra, anne Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri