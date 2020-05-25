



91 yaşına giren Mehmet Maşa ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, İzmir Beydağı İlçesi Çomaklar köyünde bulunan kestane ağaçları için yardım istedi. Kestane ağaçlarının hastalıklarından dolayı veriminin düştüğünü de söyleyen Mehmet Amca bir an önce yardım gelmesini talep etti. Mehmet Amca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirterek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bundan sonrada hep başımızda olsun" ifadelerini kullandı.

