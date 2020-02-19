Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan 'Gezi' ihanetinin bilançosunu tek tek açıkladı: Alçak bir saldırıdır
Başkan Erdoğan 'Gezi' ihanetinin bilançosunu tek tek açıkladı: Alçak bir saldırıdır

Başkan Erdoğan 'Gezi' ihanetinin bilançosunu tek tek açıkladı: Alçak bir saldırıdır

19.02.2020 20:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Gezi terörüyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan resmi hesabından yaptığı paylaşımında, ''Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.'' ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları