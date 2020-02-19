Osman Kavala; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılanıyor.

KAVALA, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN 3 GÜN SONRA BARKEY'LE GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede; Osman Kavala'nın, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimiyle ilgili 15-16 Temmuz'da Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıya katıldığı ve darbenin organizatörlerinden olduğu belirtilen Henri Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir, şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı ifade ediliyor.





15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİLİ TÜRKİYE'YE GELEN BARKEY'LE 18 TEMMUZ'DA GÖRÜŞME YAPMIŞ

Osman Kavala; "Henri Jak Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştım. Barkey lokantaya girdiği zaman kendisi ile selamlaştık ve onu misafirimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.





KAVALA, BARKEY 93.5 SAAT GÖRÜŞMÜŞ

Osman Kavala; eski CIA danışmanı Henri Barkey'in 'görüşmedik' yalanını HTS kayıtları çürüttü. Başsavcılığın incelettiği telefon dökümlerinde Barkey, Kavala'nın şirketine ait olan ancak şirket görevlileri ya da Kavala'nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yaptı.

BARKEY'LE 2000 YILINDA BERİ TANIŞIYORUZ

Osman Kavala'ya, eski CIA danışmanı olan, 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'de olmasıyla gündeme gelen ve 17/25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henri Barkey'le bağlantısı da soruldu.



Osman Kavala'nın, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ile ilgili 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Büyükada'da bulunan Splendid Hotel'de yapılan toplantıya katıldığı tespit edilen Henri J. Barkey isimli şahsı tanır mısınız? Tanıyor iseniz eğer hangi tarihlerde nerede görüştünüz?" şeklindeki soruya verdiği cevap şöyle:



"Henri Jack Barkey isimli şahsı tanıyorum. Kendisi ile 2000 yılında beri tanışıyoruz. Kendisi ile İstanbul'da düzenlenen birkaç uluslararası toplantıda bir araya geldik. Bir araya geldiğimiz konferanslara İstanbul Forum isimli panel-konferansı örnek verebilirim. Bu ve benzeri konferans tarzı katılımlı toplantılar bölgedeki ekonomik, siyasi, demokratik gelişmeler ile ilgili sunumlar ve bilgi paylaşımı formatında olmaktadır. Genel olarak bu toplantıların tamamının tarihlerini hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarı ile kendisiyle en son 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen konferansta karşılaşmıştık. Henri Jack Barkey akademisyen ve Türkiye üzerine çalışan bir düşünce kuruluşunun yöneticisidir. Bu konferanslar dışında kendisi ile yakın ilişkim olmamıştır. Toplantılar vesilesi ile geldiği zaman karşılıklı birkaç kahve sohbetimiz olmuştu. Henri Jack Barkey'in kız kardeşi Karen Barkey Columbia Üniversitesi'nde antropoloji profesörüydü şimdi Berkeley Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Karen Barkey ile bir süreden beri Paylaşılan Kutsal Mekanlar adlı bir sergi hazırlama konusunda görüşüp birlikte çalışıyoruz.







"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ TÜRKİYE'YE GELEN BARKEY'LE TESADÜFEN KARŞILAŞTIM"

"Henri Jack Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştım. Ben o akşam kültürel miras konusunda uzman olan Prof. Christina Maranci ve Prof. Scott Redford ile yemek yiyordum. 15-16 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen UNESCO toplantısında Ani'nin Dünya Kültür Mirası listesine kabul edilmesi sonrasında Ani ile ilgili uluslararası bir sergi yapılmasını görüştük.

Henri Jack Barkey lokantaya girdiği zaman kendisi ile selamlaştık ve onu misafirimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum. Lokantada aynı akşam Kültür Üniversitesi'nde çalışan daha önce TESEV'deki çalışmalarından tanıdığım akademisyen Silvia Tiryaki de başka bir masada oturuyordu, onunla da selamlaştık.



Bunların dışında Prof. Christina Maranci ve Prof. Scott Redford ile anılan tarihte yapılan görüşmemiz önceden planlanmıştı. Bununla ilgili mail yazışmalarımız mevcut olup savcılık aşamasında bu delilleri sunacağız."

BARKEY'LE GÖRÜŞMELERİNİ HATIRLAMADI

Osman Kavala, 20 Ocak 2015 tarihinde Barkey'le görüşmesi hakkında; "Bana sormuş olduğunuz tarihte Henri Jack Barkey ile bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Bu konuda ajandamı ve maillerimi kontrol etmeliyim. Daha sonrasında net bir cevap verebilirim" dedi.

BARKEY İLE KAVALA 93.5 SAAT GÖRÜŞTÜ

Osman Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Barkey'in 'görüşmedik' yalanını HTS kayıtları çürüttü

FETÖ soruşturmasında tutuklanan işadamı Osman Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Barkey'in 'görüşmedik' yalanını ortaya atması ve Washington Post'un da iki ismi destekleyen makaleye yer vermesine HTS kayıtlarıyla ispat geldi. Başsavcılığın incelettiği telefon dökümlerinde Barkey, Kavala'nın şirketine ait olan ancak şirket görevlileri ya da Kavala'nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yaptı. İşte Başsavcılığın tespitleri:



Kavala, 28 Haziran 2016'da Şişli'de sahibi olduğu Menka Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de ve iki gün sonra da Diyarbakır'da Barkey'le birlikteydi.

Barkey, 7 Haziran seçimlerinden bir hafta önce 31 Mayıs 2015'te ABD'den geldi ve HDP'nin seçim çalışmalarını yürüten Osman Kavala ile görüştü. 8 Haziran'da Türkiye'den ayrıldı.

Barkey, Kavala'nın eşi Ayşe Hale Kavala'nın telefonuyla 12 saat 54 dakika 36 saniye, Osman Kavala'nın ablası Reha Kavala'nın telefonuyla da 1 saat 31 dakika 29 saniye görüştü. Şirketin yönetim kurulu üyesi olan Zeki Türkkan'ın telefonuyla 1 saat 37 dakika, genel müdür Şenel Durmuşkaya'nın telefonuyla da 54 dakika görüştü. Barkey, Kavala ile bu isimler üzerinden irtibat kurdu.



KALKIŞMANIN GAZ MASKELERİ OSMAN KAVALA'NIN VAKFINDAN!

İddianamede; Osman Kavala'nın başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür AŞ'nin yönetim kurulu üyesi Mine Özerden'in, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu 30 Mayıs 2013 tarihinde göstericilere gaz maskesi alınması için çalışmalar yapılması ve para hesabı açılması istediğine yönelik telefon görüşmesi yer alıyor..





ÖZERDEN: "GAZ MASKESİ ALALIM VE BOL MİKTARDA İŞTE GENÇLERE DAĞILSIN GİBİ TEKLİFLER GELİYOR. PARA HESABI AÇMAK LAZIM"

Anadolu Kültür AŞ'nin yönetim kurulu üyesi Mine Özerden'in, 30 Mayıs 2013 tarihinde Osman isimli kişiyle yaptığı telefon görüşmesi iddianamede şöyle yer aldı:

Mine: Merhaba Osman, ya sen ordaymışsınız galiba, çıkmışsın yemekten.

Osman: Ben bi baktım, şimdi ofise gidiyorum.

Mine: Tamam, ya şimdi böyle şey teklifleri geliyor, gaz maskesi alalım ve bol miktarda işte gençlere dağılsın gibi teklifler geliyor. Bunlar için de destek yapmak isteyen insanlar var. Bir yerde toparlamak lazım bunları ama para mara hesabı falan filan hesabı açmak lazım herhalde. Nasıl bir şey önerirsin, böyle bir şeye sen de katkıda bulunur musun?

BİR KİŞİ HESAP AÇTIRACAK YA DA NAKİT PARA TOPLAYACAK

Osman: Bulunurum tabi katkıda, bunu şey yapılır herhalde ya çok enformel bir iş olduğu için burada artık konuşulan olmaz, bir kişi hesap açtıracak ya da nakit para toplayacak.

Mine: Evet ama

Osman: Ondan sonra gaz maskesi alınacak.

Mine: Bunu yine de bir şeyin, mesela kendi üstüme almak istemem böyle bir şeyi, onun için böyle birini bir şey bulmamız lazım. Yani birinin hesabının açılması

Osman: Gönüllülerden birinin hesabı kullanılacak. Yani bir tek kurumlar olmaz ki.

Mine: Tamam tamam peki, doğru kurum da olmaz.

Osman: En iyisi o iki kişinin imzası ile.

Mine: Ha iki kişilik bir şey açalım diyorsun. Tamam tamam olur.

Osman: Denetim için.

Mine: Peki tamam, denetimi olması lazım.. Yapabilecek bir iki insan bulmaya çalışayım.





OSMAN KAVALA ÇALIŞANLARI VASITASIYLA EYLEMCİLERE MADDİ DESTEK SAĞLADI

İddianamede; Osman Kavala'nın çalışanları vasıtasıyla irtibat kurduğu şahıslara Gezi kalkışması sırasında maddi olarak destek sağladığının tespit edildiği bildirildi.

George Soros ile Gezi kalkışmasının finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala arasındaki para transferi Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuyla belgelendi.

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan Kavala'nın vakfına Soros'un kuruluşu tarafından ihanet olaylarının başlamasından 12 gün önce ve zirve yaptığı dönemde 500'er bin liralık iki transfer yapıldığı tespit edildi.

Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı ve 1 Kasım 2017 tarihinde FETÖ'den tutuklanmıştı.



KENAN KIRAN/SABAH