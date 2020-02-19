Gezi davasında çıkan karar sonrası Meclis'te gergin anlar! CHP'li Engin Altay'ın skandal açıklamalarına AK Parti'den tepki! 19.02.2020 13:21

Gezi davasında alınan skandal kararın ardından Meclis’te de gergin anlar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “İçinde insanların uyuduğunu bile bile çadırları yakmak vandalizmdir” sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Belediye otobüsü yakmak eşkıyalık değil mi?” diye sordu.

CHP'Lİ ALTAY'DAN SKANDAL GEZİ ÇIKIŞI

Gezi Parkı davasında beraat kararının gelmesinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li Engin Altay'ın kullandığı ifadeler büyük tepkiyle karşılandı. Altay, "Adaletin geç de olsa tecelli etmesinden dolayı CHP olarak memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Gezi davasının da Balyoz ve Ergenekon gibi uydurma bir dava olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Altay'ın bu skandal açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yüzlerini kapatıp vatandaşımızın dükkanlarını tuvalete çevirmek eşkıyalıktır. AKM üzerine paçavra asmak bir hak ara yöntemi değildir. Dolayısıyla gezi bizim nazarımızda vandalizmdir" şeklinde cevap verdi.

BELEDİYE OTOBÜSÜNÜ YAKMAK EŞKIYALIK DEĞİL Mİ?

Mehmet Muş, "İçinde insanların uyuduğunu bile bile çadırları yakmak vandalizmdir" diyen Altaylı'ya gezi olaylarındaki göstericilerin belediye otobüslerini yaktığını hatırlatarak, "Belediye otobüsü yakmak eşkıyalık değil mi?" diye sordu.