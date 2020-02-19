Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? KKTC nasıl bağımsızlığına kavuştu? 19.02.2020 20:22

61 yıl önce bugün 19 Şubat 1959'da sona eren Londra Konferansı ile Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. Konferansa Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Başbakanları ile Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri liderleri katılmıştı. 3 Aralık'ta, Başpiskopos Makarios Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük de yardımcısı oldu. İngiltere Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıdı. Bağımsızlığın resmi olarak ilan edilmesi, 16 Ağustos 1960'da olmuştu. Ancak Ada'da Rumların yaşattığı zulüm, Kıbrıs Türkü'nün sonunu getirecekti. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te antlaşmalardan doğan hakkını kullanarak müdahale etti. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983'te de bağımsızlığını ilan etti. A Haber tarafından hazırlanan bu analiz verilen mücadele ve çekilen zorlukları hesaba katmadan skandal açıklamalarıyla Rumları sevindiren ve büyük tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı cevap mahiyetinde. Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? KKTC nasıl bağımsızlığına kavuştu? İşte Kıbrıs'ın hikayesi...