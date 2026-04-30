Borçlusunu araçla ezdi: Mersin'de kan donduran infaz

Mersin'in Akdeniz ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, alacak verecek tartışması cinayete dönüştü. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinin önünde iki grup arasında borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen şüpheliler, otomobillerini Murat Güven (49) ve yanındaki arkadaşının üzerine sürdü.

Aracın altında kaldılar

Şüphelilerin kullandığı araç, Güven ve beraberindeki kişiyi altına alarak ezdi. Olayın ardından saldırganlar araçla hızla bölgeden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Murat Güven'i ambulansla en yakın hastaneye ulaştırdı. Ancak 49 yaşındaki Güven, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Cinayetin ardından geniş çaplı bir takip başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan aracı ve içerisindeki kişileri tespit etti. Kısa süren kovalamacanın ardından araçta bulunan yabancı uyruklu E.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, araçta bulunan ve olaya karıştığı belirlenen diğer firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.