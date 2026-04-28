Osmaniye’de seyir halindeki pikap kül oldu

Bahçe ilçesinde motor kısmından alevler yükselen aracını yol kenarına çeken sürücü, canını son anda kurtardı. İtfaiyenin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bugün akşam saatlerinde korkutan bir araç yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savranlı köyü köprüsü mevkiinde seyir halinde olan bir pikabın motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen yol kenarına çekti.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Sürücünün araçtan inmesinin ardından alevler kısa sürede büyüyerek pikabın ön kısmını tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bahçe Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği ve pikabın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı. Bölgedeki trafik akışı, aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bunlar da Var

Dünyanın sustuğu vahşet: Saydnaya İşkence Merkezi’nden ilk görüntüler sızdı!
Dünyanın sustuğu vahşet: Saydnaya İşkence Merkezi’nden ilk görüntüler sızdı!
İngiliz basınında "Trump Öfkesi": Kraliyet protokolleri çiğnendi
İngiliz basınında "Trump Öfkesi": Kraliyet protokolleri çiğnendi
Batman'da 4 nala domuz saldırısı kamerada
Batman'da 4 nala domuz saldırısı kamerada
Selin Başak Schlosser bakkala sığınmış: "Beni takip ediyorlar"
Selin Başak Schlosser bakkala sığınmış: "Beni takip ediyorlar"

