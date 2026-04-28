Amasya'da alkollü sürücü dehşeti: Durağı böyle yerle bir etti

Amasya'nın Suluova ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçide yakın bir kavşakta seyir halinde olan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla kaldırıma çıkan minibüs, bir büfenin önündeki otobüs durağına çarparak durağı yerle bir etti. Minibüs, hemzemin geçide sadece birkaç metre kala tekerleğinin kopması sonucu durabildi.

Sürücü aşırı derecede alkollü çıktı

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan minibüs sürücüsüne yapılan alkol testinde, sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi. Alkollü sürücüye 50 bin TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu bildirildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kazanın boyutu ve yaşanan mucizevi kurtuluş gözler önüne serildi. Kazadan sadece saniyeler önce iki genç kızın hemzemin geçitten geçerek minibüsün hedefi olmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Ayrıca, kazanın yaşandığı noktadan yaklaşık bir dakika sonra trenin geçmesi, olası bir büyük facianın eşiğinden dönüldüğünü kanıtladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.