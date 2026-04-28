Kayseri'de kaza: Otomobillerde sıkışanları itfaiye kurtardı.

Kocasinan ilçesinde iki aracın kavşakta çarpıştığı feci kazada can pazarı yaşandı. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı ile Osman Özcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, O.A. yönetimindeki otomobil ile Y.Y. idaresindeki SUV araç şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç içerisinde bulunanlar bulundukları yerde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Uzun uğraşlar sonucu araçlardan çıkarılan sürücüler O.A. ve Y.Y. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan H.Y. ve D.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 yaralının durumu ciddiyetini koruyor

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.A., H.Y. ve D.D.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği Sivas Bulvarı üzerinde trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale dönerken, emniyet güçleri kazanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

