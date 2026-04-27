İnşaat deposu alevlere teslim oldu: Ekipler seferber edildi

Bolu'da akşam saatlerinde Karaköy mevkii hareketli dakikalara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat şirketine ait malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hem içeriden hem dışarıdan müdahale edildi

Kısa sürede olay yerine ulaşan Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının deponun tamamına yayılmaması için stratejik bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin bir kısmı deponun dışından alevlere su tutarken, bir kısmı da iç kısımlara girerek yangının kaynağına ulaştı. Yaklaşık yarım saat süren hummalı çalışmalar neticesinde yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları ve inceleme sürüyor

Yangının ardından depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, içerdeki malzemelerin tekrar tutuşma riskine karşı uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı. Hazırlanacak olan itfaiye raporunun ardından yangının kaynağı netlik kazanacak.