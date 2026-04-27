Zincirleme Felaket: Önce Motosiklete Sonra Durağa Çarptı

Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane Bedrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf A. (36) idaresindeki 34 FLA 78 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Rıdvan Acar yönetimindeki 34 KUT 519 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Motosiklet Sürücüsü Kurtarılamadı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar'ı hastaneye kaldırdı ancak talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Betül Ü. (23) ile o sırada durakta otobüs bekleyen Nazlı Eylül A. (20) ve Arda Y. (19) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Sürücü Adliyeye Sevk Edildi: Karar Çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.'nın yapılan testlerde alkolsüz olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece "Taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.