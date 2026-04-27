Maltepe D-100’de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

Önündeki kazayı fark edemeyen otomobil sürücüsü, duran araçlara ok gibi saplandı. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Dört araç birbirine girdi İstanbul Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde sabah saat 05.15 sıralarında zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen üç otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Yol ortasında duran bu araçlara, kısa bir süre sonra arkadan gelen başka bir otomobilin de hızla çarpmasıyla kaza zincirleme hale geldi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemede, araçlardan birinde bulunan M.B.'nin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan A.A., E.A.A. ve S.Ç. ile birlikte toplam 4 kişi, ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunlar da Var

Mermer yüklü tır dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Mermer yüklü tır dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Şişhane'de feci kaza: Rıdvan Acar vefat etti
Şişhane'de feci kaza: Rıdvan Acar vefat etti
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü

