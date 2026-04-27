Rize'de lokantada silahlı saldırı: Kaçtığı yerde kurşunların hedefi oldu

Rize'nin Yeniköy Mahallesi'nde akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak ortasında başlayan gerginlik silahlı saldırıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında kendisini korumaya çalışan Ç.P., olay yerinden uzaklaşarak çevrede bulunan bir lokantaya sığındı.

Müşterilerin gözü önünde ateş açtı

Ç.P.'nin arkasından lokantaya giren kimliği belirsiz saldırgan, yanındaki tabancayı çıkararak müşterilerin ve çalışanların dehşet dolu bakışları arasında ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılan Ç.P.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.