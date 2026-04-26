Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 4471 ve 4472'nci sokaklar arasındaki alanda park halindeki araçların bulunduğu bölgede başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki binalara sirayet etti. Yangın; bir marketin deposu, koltuk imalathanesi, terzi dükkanı ve bu dükkanların üst katında bulunan bir eve sıçrayarak korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tüplerin patlaması son anda önlendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken, diğer yandan market deposunda bulunan mutfak tüplerini dışarı çıkararak olası bir facianın önüne geçti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında park halindeki 2 araç tamamen kullanılamaz hale gelirken; depo, iş yerleri ve evde ciddi maddi hasar meydana geldi.