Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Bolu Mudurnu'da virajı alamayarak tabelaya çarpan Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar, 24 saatlik yaşam savaşını kaybetti.
⚠️ VİRAJI ALAMAYARAK SAVRULDU
Ankara'dan gezi için yola çıkan grupta yer alan Ertuğrul Hazinedar (06 TD 793 plakalı motor), dönüş yolunda kontrolü kaybetti. Yol kenarındaki tabelaya şiddetle çarpan Hazinedar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
🆘 YARDIMA GİDERKEN İKİNCİ KAZA
Başkanın kaza haberini alıp olay yerine hızla ulaşmaya çalışan gruptaki başka bir sürücü (06 FCE 258), Bostancılar köyü mevkiinde yola fırlayan köpeğe çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, köpek telef oldu.
🕯️ BİR GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ
Hastaneden bugün acı haber geldi. Motosiklet camiasının sevilen ismi Hazinedar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.