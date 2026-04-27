CANLI YAYIN
Geri
Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

Bolu Mudurnu'da virajı alamayarak tabelaya çarpan Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar, 24 saatlik yaşam savaşını kaybetti.

⚠️ VİRAJI ALAMAYARAK SAVRULDU

Ankara'dan gezi için yola çıkan grupta yer alan Ertuğrul Hazinedar (06 TD 793 plakalı motor), dönüş yolunda kontrolü kaybetti. Yol kenarındaki tabelaya şiddetle çarpan Hazinedar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

🆘 YARDIMA GİDERKEN İKİNCİ KAZA

Başkanın kaza haberini alıp olay yerine hızla ulaşmaya çalışan gruptaki başka bir sürücü (06 FCE 258), Bostancılar köyü mevkiinde yola fırlayan köpeğe çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, köpek telef oldu.

🕯️ BİR GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Hastaneden bugün acı haber geldi. Motosiklet camiasının sevilen ismi Hazinedar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle