Adana'da aile faciası: Genç kadın babası tarafından bıçaklandı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak üzerinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Y.K. ile 35 yaşındaki kızı S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren baba Y.K., yanındaki bıçakla öz kızına saldırdı.

Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan S.K.'nın çığlıklarını duyan komşuları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan S.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan babayı arıyor

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kayıplara karışan şüpheli baba Y.K.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kaçış güzergahlarını abluka altına aldı. Hastanede tedavisi süren S.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.